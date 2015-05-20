Инвалиды будут иметь право на льготный проезд - Яценюк
13:35, 20 мая 2015Страна
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Кабинет министров Украины выделил 1,9 млрд грн на льготный проезд пенсионеров и инвалидов в общественном транспорте во всех регионах страны, сказал в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
REUTERS
«Пенсионеры, инвалиды и другие категории льготников имеют право на льготный проезд в общественном транспорте, - сказал Яценюк. – Кабмин выделил 1,9 млрд грн на обеспечение льготного проезда во всех регионах».
При этом Яценюк отметил, что вопросы льготного проезда пенсионеров и инвалидов в метро Киева, Харькова и Днепропетровска должны быть решены на уровне городских администраций этих городов.
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