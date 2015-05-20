Инвалиды будут иметь право на льготный проезд - Яценюк

«Пенсионеры, инвалиды и другие категории льготников имеют право на льготный проезд в общественном транспорте, - сказал Яценюк. – Кабмин выделил 1,9 млрд грн на обеспечение льготного проезда во всех регионах».

При этом Яценюк отметил, что вопросы льготного проезда пенсионеров и инвалидов в метро Киева, Харькова и Днепропетровска должны быть решены на уровне городских администраций этих городов.