Изменения в закон Украины о здравоохранении отправили на доработку

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 235 народных депутатов из 345 зарегистрированных в сессионном зале.

Перед этим депутаты не смогли принять законопроект в первом чтении и вернуться к голосованию за него. Кроме того, при рассмотрении лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк подчеркнул необходимость реформы медицинской отрасли.

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Как отмечается в пояснительной записке, проект закона предусматривает введение механизма взаимоотношений между центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в сфере здравоохранения, с органами местного самоуправления по финансовому обеспечению бесплатной медицинской помощи.

Суть и смысл механизма заключается в том, что орган местного самоуправления за счет собственных доходов местного бюджета обеспечивает частичное финансирование (50%) бесплатной медицинской помощи в условиях стационарного лечения.

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Данное финансирование осуществляется на основании принятой бюджетной программы.

Программа является основанием для заключения договора между органом местного самоуправления и центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в сфере здравоохранения. Договор устанавливает гарантию государственного софинансирования (50%) бесплатной медицинской помощи в условиях стационарного лечения на территории конкретной территории (города, района).