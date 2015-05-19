При обстреле боевиками села Пески ранены 2 мирных жителя

В ходе обстрела боевиками села Пески ранения получили двое мирных жителей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУМВД Украины в Донецкой области.

«Сегодня около 1.00 во время артиллерийского обстрела боевиками села Пески Ясиноватского района телесные повреждения получили двое пенсионеров - муж и жена. С осколочными ранениями пострадавшие доставлены в больницу города Селидово», - говорится в сообщении.

Отмечается, что около 7.00 в Селидовский горотдел милиции поступило сообщение из больницы о том, что к ним госпитализированы жители села Пески Ясиноватского района, 1956 года рождения, пенсионеры. У мужа - осколочные ранения грудной клетки и голени, его жена ранена в плечо и бедро.

Установлено, что супруги были ранены во время артиллерийского обстрела около часа ночи в частном доме по месту проживания на улице Олимпийской.

Следственным отделом Селидовского ГО открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 «Покушение на совершение умышленного убийства» Уголовного кодекса Украины.