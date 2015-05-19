Около 1,8 тыс. бойцов АТО проходят психологическую реабилитацию в военно-медицинских учреждениях

Около 1,8 тыс. бойцов АТО проходят психологическую реабилитацию в профильных центрах на базе военных госпиталей для ветеранов Второй мировой войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Виктория Кушнир сегодня на брифинге в Киеве.

«В настоящее время в ВСУ проводятся мероприятия по формированию психологической службы, которая будет заниматься психологической подготовкой и реабилитацией военнослужащих, привлеченных к проведению АТО», - отметила она.

По словам Кушнир, на базе 29 госпиталей для ветеранов Второй мировой войны созданы центры для проведения психологической реабилитации военных, которые принимали участие в проведении АТО. На сегодняшний день психологическую реабилитацию в этих учреждениях проходят около 1,8 тыс. военных ВСУ.

Также представитель Минобороны сообщила, что за рубежом сегодня проходят лечение 40 украинских военнослужащих. Всего же реабилитацию за рубежом прошли уже 108 украинских военных.