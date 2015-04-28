В медицинских учреждениях Минобороны реабилитацию прошли более 4 тыс бойцов

Как сообщает пресс-служба ведомства, об этом во время брифинга в Ирпенском госпитале заявил советник Министра обороны Украины полковник медицинской службы Всеволод Стеблюк.

«Сегодня более 4 тысяч раненых в АТО военнослужащих ВСУ прошли медицинскую реабилитацию в лечебных заведениях Министерства обороны Украины. В санаториях оборонного ведомства сейчас находятся свыше 460 бойцов, в других учреждениях, таких как госпитали ветеранов войны, около 2 тысяч военнослужащих. До этих медицинских учреждений направляют раненых, что уже прошли реабилитационные курсы в клинических отделениях», - сказал Стеблюк.

Отмечается, что существующая система реабилитации в лечебных учреждениях Министерства обороны Украины состоит из госпитального звена (после первичных хирургических вмешательств бойцы возвращаются в госпитали, где им делают реконструктивные реабилитационные операции или проводят реабилитационное лечение с использованием физиотерапии, лечебной физкультуры и тому подобное), реабилитации в специализированных отделениях восстановительного лечения в Ирпене, Львове и Виннице и санаториях оборонного ведомства.