Минобороны просит НАТО помочь с оборудованием реабилитационных отделений для бойцов АТО

Министерство обороны Украины проводит переговоры с логистическими структурами НАТО по оказанию помощи в оборудовании современным оборудованием вновь созданных отделений медицинской реабилитации во Львовском и Ирпенском военно-медицинских клинических центрах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила представитель Минобороны полковник Виктория Кушнир сегодня на брифинге в Киеве.

По ее словам, вопросы медицинской и психологической реабилитации военнослужащих, участников АТО, остаются на контроле руководства Минобороны.

«На сегодняшний день для проведения медицинской реабилитации создано 2 реабилитационных отделения во Львовском и Ирпенском военно-медицинских клинических центрах. Проводятся переговоры с логистическими структурами НАТО по поводу помощи в обеспечении этих отделений современным реабилитационным оборудованием», - отметила Кушнир.

Кроме того, добавила она, реабилитационные меры проводятся в военных санаториях «Трускавецкий», «Пуща-Водица». Создан центр реабилитации на базе Центрального военно-клинического санатория «Хмельник».

Также помощь в лечении украинских военнослужащих предложили 11 стран-членов НАТО, а также Израиль, сказала пресс-секретарь.