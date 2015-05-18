Население Украины в марте сократилось на 22 тыс. человек

Населения Украины в марте 2015 года сократилось на 22 тыс. человек и на 1 апреля составило 42 млн 873 тыс. 583 человека, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

При этом показатель численности населения, постоянно проживающего на территории Украины, на 1 апреля составил 42 млн 703 тыс. 946 человек.

С начала года численность населения страны сократилась на 54,4 тыс. человек, а по сравнению с 1 апреля прошлого года – на 149,5 тыс. человек.

Согласно сообщению Госстата, данные приводятся без учета территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 марта население Украины составило 42 млн 896 тыс. человек против 42 млн 928 тыс. человек по состоянию на 1 января 2015 года, то есть с начала года сократилось на 32 тыс. человек. В годовом измерении (1 марта 2015 года к 1 марта 2014 года) сокращение составило 147,4 тыс. человек.