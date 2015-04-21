Население Украины в феврале сократилось на 16,7 тыс. чел – Госстат

10:40, 21 апреля 2015
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Население Украины в феврале сократилось на 16,7 тыс. человек и составило на 1 марта 2015 года 42 млн 895 тыс. 704 чел., говорится в сообщении Государственной службы статистики

Фото УНИАН

При этом показатель постоянно проживающего в Украине населения составил на 1 марта 42 млн 726 тыс. 67 человек.

Согласно сообщению Госстата, данные приводятся без учета Крыма, а данные по Донецкой и Луганской областям могут быть уточнены.

По данным Госстата, в региональном разрезе самой населенной является Днепропетровская область – 3,3 млн человек. Наименьшая по численности населения область – Черновицкая. Там проживают 909,6 тыс. граждан.

В Киеве, по информации Госстата, проживают 2,9 млн человек.

Как сообщал УНИАН, население Украины с начала года сократилось на 18 тыс. человек и по состоянию на 1 февраля составило 42 млн 910 тыс. человек против 42 млн 928 тыс. человек по состоянию на 1 января 2015 года. В годовом выражении - февраль к февралю - сокращение численности населения составило 146,4 тыс. человек.

Согласно прогнозу ООН, при сохранении динамики сокращения населения до 2030 года население Украины может уменьшиться до 39 млн человек.

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