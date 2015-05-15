Препараты от депрессии активизируют нейрогенез

Например, некоторые предыдущие исследования показывают, что длительная терапия подобными препаратами активирует нейрогенез – образование новых нейронов – в зубчатой в области преддверия гиппокампа (части мозга, отвечающей за функцию памяти), пишет med2.ru. Другие исследования показали, что прием антидепрессантов привел к небольшим изменениям нейрогенеза в субвентрикулярной зоне.

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Авторы последней работы на эту тему уже ранее провели значительное количество других исследований относительно воздействия антидепрессантов на функции головного мозга. И, чтобы лучше понять возможные последствия применения одного из них, прозака (флуоксетина), поставили серию экспериментов на взрослых мышах, получавших этот препарат. Как оказалось, он помогает восстановиться нейронам, улучшив его некоторые психические функции.

Распространенные побочные эффекты лечения при помощи серотонинергических антидепрессантов включают беспокойство, приступы паники, бессонницу, раздражительность, вспышки гнева или импульсивность. Другие побочные эффекты, связанные с таким лечением, например, приступы агрессии, насилия и психоза возможно связаны с тем же механизмом, что и положительные побочные эффекты антидепрессантов.

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Признаки депрессии, при которых назначают прием антидепрессантов: печаль, подавленное настроение, потеря интереса к жизни, колебания в весе, усталость, хроническое чувство вины, трудности с концентрацией внимания, психомоторное возбуждение или заторможенность, а также возвращающиеся мысли о смерти.