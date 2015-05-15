За период АТО погибли 149 бойцов Нацгвардии, 657 - ранены

За период проведения антитеррористической операции по состоянию на 14 мая 2015 года погибли 149 и ранены 657 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Нацгвардии.

Как говорится в сообщении, единовременное пособие выплачено 74 семьям погибших военнослужащих на сумму свыше 45 млн грн. Кроме того, подготовлены документы для выплаты помощи 20 семьям погибших военнослужащих, которые в ближайшее время получат деньги. Также завершается последний этап подготовки документов на 55 семей погибших военнослужащих для направления на комиссию относительно выплаты помощи, сообщили в Нацгвардии.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в соответствии с приказом первого заместителя руководителя АТО при Службе безопасности Украины, военнослужащие Нацгвардии получат вознаграждения на общую сумму 2 млн 708,0 тыс. грн, в том числе за успешное выполнение боевых заданий на сумму 574,0 тыс. грн и за непосредственное участие в боевых действиях на сумму 2 млн 134,0 тыс. грн.