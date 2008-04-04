Украинские дети получили дорогостоящие вакцины и слуховые аппараты

"Государство должно так обеспечивать больных детей лекарствами и оборудованием, чтобы помощь благотворительных фондов не была настолько актуальной, как сегодня", - министр здравоохранения Украины Василий Князевич.

3 апреля 2008 года в помещении Института педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины Международный благотворительный фонд “Украина 3000” состоялась передача больницам – участницам программы “от больницы к больнице” вакцин и слуховых аппаратов. Участие в мероприятии приняли глава Наблюдательного совета Фонда “Украина 3000” Екатерина Ющенко, министр здравоохранения Украины Василий Князевич, министр здравоохранения АР Крым Сергей Донич, представители известных компаний-производителей медицинского оборудования и лекарств, высокопоставленные должностные лица, главные врачи и представители средств массовой информации.

Обращаясь к собравшимся, госпожа Екатерина Ющенко поблагодарила компании “Sanofi Pasteur” и “РЕАЛТОН”, которые оказали благотворительную помощь и продемонстрировали настоящий пример корпоративной ответственности.

В свою очередь министр здравоохранения Василий Князевич отметил, что государствоне в состоянии на сегодня в полной мере обеспечить потребности всех больных детей. "Благодаря деятельность "Фонда 3000" и лично Екатерине Ющенко наши дети получили дорогостоящие вакцины и слуховые аппараты. Но, по моему мнению, государство должно так обеспечивать больных детей лекарствами и оборудованием, чтобы помощь благотворительных фондов не была настолько актуальной, как сегодня", - заявил глава Минздрава, подчеркнув, что именно такие планы и ставит перед собой профильное министерство.

Напомним, при содействии Фонда “Украина 3000” компания “Sanofi Pasteur” передала к областным детским больницам вакцины на сумму близкие 3,5 миллионы гривен, а компания “РЕАЛТОН” –30 мощных цифровых 4-канальных слуховых аппаратов заушного типа на общую сумму 80 000 гривен. Аппараты получили Николаевская областная детская больница и Республиканская детская клиническая больница МОЗ АРК.

Екатерина Ющенко подчеркнула чрезвычайную важность помощи, которую предоставляет компания “РЕАЛТОН”. “В Украине сегодня живут 500 тысяч детей, которые имеют изъяны слуха, – сказала она, – и сегодняшняя акция должна стать первым шагом в решении проблемы этих детей”.