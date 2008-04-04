VII Конгресс физиотерапевтов и курортологов

В АР Крым, г. Евпатория, 8-9 апреля состоится VII Конгресс физиотерапевтов и курортологов АР Крым “Актуальные вопросы медицинской реабилитации, физиотерапии и курортологии” Организаторы: Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского 95006, АР Крым, Симферополь, бульвар Ленина, 5/7 Тел. (0652) 29-48-88, 3-63-52 Приглашены к участию: представители Польши, России, Беларуси, Кубы, Минздрава и АМН Украины, научно-исследовательских учреждений, профильных кафедр высших учебных заведений, медицинские работники соответствующей профессии, студенты, молодые ученые; представители СМИ, общественных организаций

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