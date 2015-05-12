Обновленные наборы выживания от Штаба Ахметова уже начали получать в Донецкой области

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, с 12 мая мирные жители Донецкой области, которые проживают в Донецке и Макеевке, начали получать обновленные наборы выживания от Штаба Рината Ахметова. В других городах на неподконтрольных территориях новые наборы будут выдаваться по мере доставки на пункты выдачи.

Продукты в новом наборе отвечают всем нормам качества и имеют необходимую калорийность. Проблемные тушенка и килька были заменены куриным паштетом и сардинами в масле, а перловая крупа – горохом. Кроме этого, в наборы включена соль. Набор весит 12 килограмм.

Новые наборы с 12 мая выдаются в 10 пунктах выдачи помощи Штаба Рината Ахметова в Донецке и в 5 пунктах в Макеевке. Гуманитарную помощь получают мирные местные жители самых социально незащищенных категорий: матери-одиночки, инвалиды, многодетные родители, пенсионеры от 60 лет и старше и другие.

В мае Гуманитарный штаб Рината Ахметова планирует доставить на Донбасс 350 тысяч обновленных наборов выживания для взрослых и 42 тысяч детских наборов для мирных жителей Донецкой и Луганской областей.