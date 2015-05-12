Омолаживающая маска для лица из киви

Киви – полезнейших кладезь витаминов, поэтому его можно запросто применять в качестве замечательной маски для лица.

Уже через несколько применений, вы увидите результат – молодость, сияние и здоровье кожи, пишет womanel.com.ua.

Как приготовить?

Смешать 1 ст. ложечку яблочного пюре, 2 ст. ложечки пюре киви, и 1 ст. ложку самых жирных (густых) сливок.

Нанести на кожу на 20 минут и смойте теплой прокипяченной водой. Затем протрите лицо маленьким кубиком льда (можете заморозить свежий отвар ромашки).