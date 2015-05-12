Омолаживающая маска для лица из киви
16:26, 12 мая 2015Страна
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Уже через несколько применений вы увидите результат – молодость, сияние и здоровье кожи
Киви – полезнейших кладезь витаминов / Фото: 062.ua
Киви – полезнейших кладезь витаминов, поэтому его можно запросто применять в качестве замечательной маски для лица.
Уже через несколько применений, вы увидите результат – молодость, сияние и здоровье кожи, пишет womanel.com.ua.
Как приготовить?
Смешать 1 ст. ложечку яблочного пюре, 2 ст. ложечки пюре киви, и 1 ст. ложку самых жирных (густых) сливок.
Нанести на кожу на 20 минут и смойте теплой прокипяченной водой. Затем протрите лицо маленьким кубиком льда (можете заморозить свежий отвар ромашки).
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