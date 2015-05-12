ВР планирует упростить процедуру санитарного контроля гуманитарной помощи

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 258 из 322 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается установить, что в случае признания товаров (предметов) гуманитарной помощью орган, который признал товары (предметы) гуманитарной помощью, не позднее следующего дня обязан направить сообщение об этом в органы, осуществляющие санитарный, ветеринарный, фитосанитарный, радиологический и экологический контроль товаров (предметов) гуманитарной помощи.

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Каждый такой орган обязан бесплатно оформить все предусмотренные законодательством документы, которые должны быть им оформлены в ходе осуществления и по результатам осуществления указанных видов контроля товаров (предметов) гуманитарной помощи, не позднее семи дней после дня получения таким органом сведений о факте признания товаров (предметов) гуманитарной помощью (кроме случаев, когда руководитель соответствующего органа контроля принял мотивированное решение о продлении указанного срока, указав в решении конкретные причины его принятия).

Предусмотрено поручить Кабинету министров разработать и утвердить упрощенный порядок осуществления санитарного, ветеринарного, фитосанитарного, радиологического и экологического контроля товаров (предметов) гуманитарной помощи с целью недопущения наличия соответствующих законодательных пробелов по этим вопросам, чрезмерной формализации и необоснованно сложных правил прохождения указанных видов контроля, а также с целью недопущения затягивания сроков проведения указанных видов контроля.

В пояснительной записке отмечается, что сложилась ситуация, когда проведение указанных видов контроля и оформление соответствующих документов контролирующими органами необоснованно затягивается. «Вследствие этого, во-первых, люди, которые оказались в сложной жизненной ситуации и требующие безотлагательного предоставления гуманитарной помощи, не могут эту помощь вовремя получить. Во-вторых, благотворители вынуждены платить собственные деньги за каждый день хранения гуманитарной помощи на складах (несмотря на то, что таможенное оформление этой помощи затягивается не по их вине, а по вине государства и его органов, которые оперативно не проводят вышеупомянутые виды контроля)», - отмечается в записке. Законопроект имеет большую актуальность, в частности в связи с проведением АТО, «ведь участники АТО, их семьи и мирное население, которое пострадало от вооруженного противостояния на востоке Украины, очень нуждаются в предоставлении различной гуманитарной помощи».