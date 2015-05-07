Генпрокуратура расследует факты злоупотреблений во время приватизации предприятия «Биофарма»

Управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины расследует уголовное производство по фактам злоупотреблений должностными лицами Фонда государственного имущества Украины при проведении приватизации целостного имущественного комплекса по производству бактериальных препаратов «Биофарма» стоимостью свыше 60 млн грн. Указанный комплекс расположен по ул. Амосова в Киеве.

Об этом сообщило Управление связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

В ходе расследования на основании постановлений следственного судьи и в установленном законом порядке следователями проведены обыски в помещениях Фонда государственного имущества, Министерства здравоохранения, Министерства экономического развития и торговли Украины, ЧАО «Биофарма».

В настоящее время выполняются другие необходимые следственные действия.

Предварительно уголовные правонарушения квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.