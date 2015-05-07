Сегодня ЮНИСЕФ сделает первую поставку в Украину вакцин против полиомиелита

Сегодня в 15.00 в Киевской области состоится передача Министерству здравоохранения Украины первого транша вакцин против полиомиелита от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) при финансовой поддержке правительства Канады на сумму 450 000.00 EUR.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, официальная передача первого транша гуманитарной помощи состоится с участием министра здравоохранения Александра Квиташвили, заместителя министра здравоохранения Игоря Перегинца, Чрезвычайного и Полномочного Посла Канады в Украине Романа Ващука, председателя представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джованни Барберис и главы Бюро ВОЗ в Украине Дорит Ницан Калуски.

Передача состоится на территории складов ГП «Укрвакцина» Минздрава Украины по адресу: г. Обухов, ул. Каштановая, 66.

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