Каждый пятый ребенок в мире не охвачен программами вакцинации - ВООЗ



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала ликвидировать пробелы в иммунизации, уточнив, что на настоящий момент каждый пятый ребенок в мире не охвачен программами вакцинации, сообщает Reuters.

Специалисты ВОЗ отметили важность активизации международных усилий по распространению вакцинации. Как подчеркнули эксперты, всеобщая иммунизация позволяет ежегодно предотвращать более 1,5 млн смертей от инфекционных заболеваний.

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Согласно докладу ВОЗ, мировому сообществу не удалось осуществить 5 из 6 задач, обозначенных в Глобальной стратегии по иммунизации на 2006-2015 года. В частности, не был достигнут 90-процентный охват дифтерийно-столбнячно-коклюшной вакциной, не удалось ликвидировать полиомиелит, а также сократить масштабы заболеваемости корью и столбняком.

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По данным организации здравоохранения, около половины детей не были привиты от краснухи, а примерно 16% не вошли в программы по иммунизации против кори. Что касается полиомиелита, то заболеваемость им регистрируется в Афганистане, Нигерии и Пакистане.