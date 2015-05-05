Названы страны, наиболее благоприятные для материнства

Благотворительная организация Save the Children опубликовала рейтинг благоприятности материнства в странах мира, говорится на сайте организации, пишет Главком.

Всего в рейтинге проанализированы показатели 179 стран.

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Первые три места рейтинга заняли Норвегия, Финляндия и Исландия.

США по уровню благоприятности материнства находятся на 33 месте рейтинга. Отмечается, что это наихудший показатель среди самых развитых стран мира.

Украина заняла 69 место в рейтинге наиболее благоприятных для материнства стран. Россия находится на 56 месте рейтинга. Лучший показатель из стран бывшего СССР у Беларуси, которая находится на 25 месте рейтинга.

Наихудшей страной для материнства признана Сомали.

В исследовании проанализированы различные показатели, в том числе вероятность смерти беременных женщин, а также рожениц.