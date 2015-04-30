Гуманитарная ситуация на Донбассе с каждым днем ухудшается

На сегодняшний день гуманитарная ситуация на Донбассе лучше не стала, с каждым днем она все критичнее. До сих пор нет соцвыплат, лекарств все меньше, не работают государственные программы. Зачастую в населенных пунктах, неподконтрольных Украине гуманитарная помощь от Рината Ахметова является единственным источником существования для многих незащищенных категорий населения.

«Критичность ситуации понимают и украинские власти. Президент Украины Петр Порошенко в своем интервью телеканалу «Украина» отметил, что Украина в первую очередь заинтересована в том, чтобы гуманитарная ситуация на Донбассе была решена. Мы верим этим словам и очень надеемся, что нашими совместными усилиями всех небезразличных людей, волонтерского движения и, в первую очередь, органов государственной власти будет решена проблема блокады Донбасса и блокады существования людей, граждан Украины, которые остались на территориях, неподконтрольных украинской власти», - сказала на брифинге Римма Филь.

Со своей стороны Гуманитарный штаб в апреле провел очень интенсивную работу и выполнил те задачи, которые ставил Ринат Ахметов. В текущем месяце на склады в Донецк и Мариуполь было доставлено 6 тысяч 400 тонн грузов, которые перевезли 320 большегрузных автомобиля. Это продукты для формирования 500 тысяч наборов.

На протяжении апреля помощь от штаба получили 439 тысяч человек в 56 городах и районах, как на мирных территориях, так и на территориях за линией соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Всего выдано 411 тысяч продуктовых наборов и 28,5 тысяч детских наборов. Впервые за гуманитарной помощью обратились 3703 человека.

«Это говорит о том, что люди в отчаянье, и они переступают границу стыда или смущения. Они вынуждены прийти и попросить помощи, хотя раньше никогда этого не делали. С одной стороны, это плохой симптом, он говорит о безысходности положения, в которое попали люди. С другой стороны, еще несколько месяцев назад я передавала слова Рината Ахметова о том, что во время войны никакой стыд и смущение не нужны. И что его помощь искренняя и от всего сердца. Пусть люди приходят и получают помощь: и на себя, и на малышей», - сказала Римма Филь.

Отметим, что в течение апреля штаб Ахметова открыл новые пункты выдачи гуманитарной помощи в Торезе, Новотроицком и Александровском районе Донецкой области. «Это те болевые точки, где люди еще ни разу не получали нашу помощь», - отметила координатор Гумштаба. На сегодняшний день из постоянно действующих пунктов выдачи помощи самый крупный находится в Куйбышевском районе Донецка. В апреле здесь выдано 22 920 продуктовых наборов. Самый маленький, но не менее важный и сложный, находится в Иловайске – там, в течение месяца выдано 2815 наборов. По словам Риммы Филь, пункты выдачи гуманитарной помощи штаба находятся как на украинской территории, где проживает большое количество переселенцев – Славянск, Константиновка, Краматорск, Мариуполь, так и в городах, где идут военные действия и в городах на линии соприкосновения.

Также координатор Штаба рассказала о программе «Адресная помощь». «Адресная помощь – это когда человек обращается непосредственно в Гуманитарный штаб со своей бедой. А беды бывают разные. Это и проведение сложных операций, и помощь тяжелобольным деткам, и помощь в проведении химиотерапии. В апреле Штаб оказал адресную помощь для 65 человек (в т.ч. 27 детей) на сумму более 500 тысяч гривен. Помощь на кардиопрепараты получили 15 человек, инсулин – 25 детей. Адресно доставили 880 продуктовых наборов тем людям, которые самостоятельно не могут выйти из своих жилищ в силу возраста и болезней», - объяснила Римма Филь.

В мае перед Гуманитарным штабом стоит задача обеспечивать взятые на себя обязательства. В населенные пункты Донбасса планируется доставить продукты для формирования 350 тыс. взрослых продуктовых наборов и 42 тыс. специально для деток.

«Нужно отметить, что в мае существенно изменится продуктовый набор. Вместо проблемных тушенки и кильки будет выдаваться две банки куриного паштета и две банки консервы «Сардина». Также в продуктовый набор будет включена пачка соли и пачка гороха. Всего в майском наборе будет 16 единиц продуктов, кроме указанных это масло подсолнечное, мука, макароны, крупы, молоко сгущенное» - подытожила Римма Филь.

Кроме того, в мае завершится обучение 250 кризисных психологов Гуманитарного штаба. Слушатели пройдут завершающий модуль курса «Травма войны» и получат сертификаты. «Это значит, что все дети и их родители Донецкой и Луганской области, травмированные войной, могут получить квалифицированную психологическую помощь. 12 тысяч детей уже охвачены проектом «Психологическая помощь» от Штаба Рината Ахметова с начала действия программы» - уверена Филь.