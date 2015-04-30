Радиационный фон из-за пожара в Чернобыльской зоне не повысился

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Радиационный фон в районе пожара находится в пределах нормы и составляет в среднем 22 мкР/ч. (безопасный уровень радиационного фона до 50 мкР/ч). Повышения радиационного фона в результате пожара на прилегающих территориях не зафиксировано. В г. Киеве радиационный фон составляет 12 мкР/ч.», - говорится в сообщении.

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Также в ГСЧС сообщили, что в настоящее время по результатам воздушной разведки открытых очагов возгораний не обнаружено, распространение огня отсутствует.

«Привлеченные к тушению силы продолжают проливать отдельные лесные участки, где наблюдается тление», - отметили в пресс-службе.

К ликвидации лесного пожара привлечено 305 человек и 51 единица техники.

Кроме того, для недопущения ухудшения ситуации в готовности находятся резервные силы: от ГУ ГСЧС в Киеве 60 человек личного состава и 5 автоцистерн повышенной проходимости; от УГСНС в Житомирской области 60 человек личного состава и 5 автоцистерн повышенной проходимости.

«Работа продолжается в круглосуточном режиме до полной ликвидации отдельных возгораний», - подчеркнули в ГСЧС.

Как сообщалось, 28 апреля на территории комплекса лесного хозяйства «Чернобыльская пуща» в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в районе сел Буряковка, Рудня-Ильинецкая, Глинка, Лубянка Иванковского района на площади около 320 гектаров возник лесной пожар. 29 апреля в 10.30 пожар был локализован.