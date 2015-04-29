Отсутствие прививок не может быть причиной отказа в оформлении ребенка в детсад

Отсутствие профилактических прививок не может быть причиной отказа родителям в оформлении ребенка в детсад.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, об этом заявила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

«Согласно действующему законодательству, в детское учебное заведение нельзя принимать ребенка без профилактических прививок, но профильные министерства совместным письмом дали разъяснение относительно возможности посещения учреждений непривитым детям, при условии оформления заключения врачебной комиссии», – заметила Старостенко.

По ее словам, родители, желающие устроить своего малыша в детсад, имеют возможность выбрать 5 приоритетных заведений, и как только подходит их очередь – сделать окончательный выбор.

«Сейчас мы модернизируем систему электронной записи, которая начала действовать в Киеве с 2013 года, и сегодня при выборе садика на сайте вы сразу же видите состояние его наполняемости в процентах. Мы и в дальнейшем будем совершенствовать систему и самое важное – расширять сеть дошкольных учебных заведений, чтобы каждый маленький киевлянин смог реализовать свое право на образование», – сказала Старостенко.