Кличко попросил помощи у США в создании реабилитационных центров для ветеранов АТО

Мэр Киева Виталий Кличко попросил помощи у сенаторов США в реализации проектов по созданию реабилитационных центров для ветеранов (украинских бойцов), которые возвращаются домой из зоны АТО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского головы, об этом, в частности шла речь на встрече Кличко с сенаторами из группы поддержки Украины в Сенате США.

«По официальным данным, 35 тыс. 300 солдат вскоре будут демобилизованы из зоны АТО. Киев как столица должен быть примером в оказании необходимой поддержки военнослужащим, которые возвращаются домой. Поэтому мы просим помощи у наших американских друзей, которые имеют большой опыт в реабилитации и адаптации ветеранов к мирной жизни», – сказал мэр Киева.

Речь идет о намерениях создать шесть пилотных административных центров для поддержки ветеранов АТО в Киеве, Киевской и Житомирской областях. В этих центрах можно будет получить консультации по вопросам трудоустройства или выплаты полагающихся компенсаций. Административные ресурсы также будут направлены на оказание помощи семьям тех солдат, которые не вернулись домой.