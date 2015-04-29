Кличко попросил помощи у США в создании реабилитационных центров для ветеранов АТО

10:45, 29 апреля 2015
Страна
97

Об этом, в частности шла речь на встрече Кличко с сенаторами из группы поддержки Украины в Сенате США

Украинский военый, раненый в АТО, прооходит лечение в больнице

Мэр Киева Виталий Кличко попросил помощи у сенаторов США в реализации проектов по созданию реабилитационных центров для ветеранов (украинских бойцов), которые возвращаются домой из зоны АТО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского головы, об этом, в частности шла речь на встрече Кличко с сенаторами из группы поддержки Украины в Сенате США.

«По официальным данным, 35 тыс. 300 солдат вскоре будут демобилизованы из зоны АТО. Киев как столица должен быть примером в оказании необходимой поддержки военнослужащим, которые возвращаются домой. Поэтому мы просим помощи у наших американских друзей, которые имеют большой опыт в реабилитации и адаптации ветеранов к мирной жизни», – сказал мэр Киева.

Речь идет о намерениях создать шесть пилотных административных центров для поддержки ветеранов АТО в Киеве, Киевской и Житомирской областях. В этих центрах можно будет получить консультации по вопросам трудоустройства или выплаты полагающихся компенсаций. Административные ресурсы также будут направлены на оказание помощи семьям тех солдат, которые не вернулись домой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter