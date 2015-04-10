Около 2,5 тысяч раненых бойцов прошли реабилитацию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила начальник Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк на брифинге в Киеве.

По ее словам, в контексте проведения демобилизации в рядах Вооруженных сил Украины приоритетным направлением деятельности Минобороны остается реабилитация бойцов, которые возвращаются после участия в АТО.

«При Минобороны функционирует межведомственный координационный штаб, в состав которого входят представители органов исполнительной власти, представители силовых структур и волонтеры. Штаб координирует процесс реабилитации всех военных, которые возвращаются из зоны АТО», - отметила она.

«На сегодняшний день из общего количества раненых военных, вернувшихся с АТО, а их более 5 тысяч, уже половина из них прошли реабилитацию», - сказала Гаврилюк.

По информации Минобороны, 63 человека нуждаются в протезировании. В заведениях Минобороны насчитывается почти 1,5 тыс. коек для реабилитации раненых. Существует процесс направления бойцов в госпитали ветеранов войны, а это еще 8 тыс. мест.