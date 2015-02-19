Голодание помогает бороться с воспалением в организме

Это выяснили ученые из Медицинской школы Йельского университета, пишет meddaily.ru.

Специалисты проводили эксперименты на мышах и иммунных клетках человека. Они хотели выяснить, как макрофакги (иммунные клетки) реагируют на кетоновые тела. Исследование показало: соединение β-гидроксибутират (BHB) подавляет активность NLRP3, основного компонента сложного комплекса белков, известных как инфламмасомы.

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Инфламмасомы приводят к запуску воспалительной реакции при контакте клетки с микроорганизмами. Именно они стоят за возникновением воспаления при многих аутовоспалительных заболеваниях. По словам ученых, метаболит BHB вырабатывается при голодании, физических упражнениях высокой интенсивности и низкоуглеводной кетогенной диете.