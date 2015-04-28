Украина направит медиков в пострадавший от землетрясения Непал

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям направит в Непал группу психологов, медиков и спасателей для помощи гражданам, которые пострадали вследствие землетрясения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил и.о. председателя Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Зорян Шкиряк.

“В ближайшее время по готовности мы вылетаем туда с группой психологов, медиков медицины катастроф и группой подготовленных спасателей”, - сказал Шкиряк.

Он отметил, что группа будет состоять из 12-13 человек, в том числе 4 медиков, 3 или 4 психологов, в зависимости от необходимости, и 3 представителей поисково-спасательных отрядов.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,9 с эпицентром между столицей Катманду и городом Покхара.

По последним данным полиции Непала, число жертв землетрясения достигло 4 тыс. 485 человек.