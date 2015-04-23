Больницу «Охматдет» передали в сферу управления Минздрава

Правительство передало лечебно-диагностический комплекс НДСБ «Охматдет» в сферу управления Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, соответствующее решение было принято на заседании правительства.

В пресс-службе отметили, что с начала застройки комплекса функции заказчика строительства выполняет Государственное предприятие «Укрмедпроектстрой», а этот объект входил в сферу управления Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года и реализации инфраструктурных проектов. «Нацагентства уже фактически не существует, а расходы на достройку лечебно-диагностического комплекса в сумме 500 млн грн. Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2015 год» закреплены за Министерством здравоохранения Украины. Именно такая юридическая коллизия не позволяла продолжить строительство», - отметили в пресс-службе Минздрава, и подчеркнули, что «передача объекта в сферу управления Министерства здравоохранения Украины фактически разблокировала вопрос достройки современного лечебно-диагностического комплекса «Охматдета» и будет способствовать продолжению строительства».