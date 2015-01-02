500 млн грн госбюджета пойдут на достройку детской больницы «Охматдет»

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О Государственном бюджете Украины на 2015 год».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ был принят Верховной Радой 29 декабря, около 4 часов утра.

За это решение проголосовали 233 народных депутата (при необходимом минимуме в 226 голосов) из 329, зарегистрированных в зале.

В частности от «Блока Петра Порошенко» закон поддержали 120 депутатов, от "Народного фронта" - 81, "Самопомочи" - 10, Радикальной партии - 17, внефракционных - 5, а от «Оппозиционного блока», «Батькивщины», групп «Воля народа» и «Экономическое развитие» за принятие бюджета не проголосовал ни один депутат.

Бюджет на 2015 год рассчитан из прогноза падения экономики на 4,3% при инфляции 13%.

Доходы бюджета установлены в размере 475,240 млрд грн, расходы - 527,194 млрд грн с предельным объемом дефицита госбюджета в 63,670 млрд грн.

Также в ночь на 29 декабря Рада приняла пакет необходимых законопроектов для обеспечения доходной части бюджета.

Премьер-министр Арсений Яценюк, представляя проект бюджета, отметил, что документ будет корректироваться в зависимости от договоренностей с кредиторами. Причем первый такой пересмотр состоится не позднее 15 февраля 2015 года.

Яценюк также отметил, что одной из целей принятого закона является финансирование национальной безопасности и обороны, на что запланирован «беспрецедентный объем» средств. По его словам, непосредственно на безопасность и оборону в 2015 году планируется направить 80 млрд грн. Дополнительно 1,8 млрд грн будет направлено на выплаты всем мобилизованным, которые будут призваны в ряды Вооруженных Сил Украины, 2,9 млрд грн - на другие органы безопасности и обороны, 6 млрд грн составят государственные гарантии государственным компаниям «Укроборонпрома» для приобретения новой военной техники и ее ремонта для Вооруженных Сил Украины. «Фактически общий объем финансирования расходов на национальную безопасность и оборону – 90 млрд гривень», - отметил Яценюк.

Кроме того, 500 млн грн пойдет на достройку детской больницу «Охматдет».

Киеву будет выделено 1,9 млрд грн на обслуживание заимствований.

Яценюк также сообщил, что правительство планирует получить от продажи лицензий 3G как минимум 6 млрд грн. «Минимальный объем будет 6 млрд грн», - сказал Яценюк. При этом, по его словам, если от данной продажи будет получено больше средств, то они будут зачислены как поступления от приватизации, общий объем которых на 2015 год составляет 17 млрд грн.

Яценюк также сообщил, что «принято решение о распределении дивидендов компании «Укрнафта», поэтому мы включаем в доходы государственного бюджета общую сумму в размере 1,78 миллиарда гривень».

По словам Яценюка, 3 млрд грн из 4,5 млрд грн, выделенных на капитальные расходы, будет направлено в Фонд регионального развития. «При распределении средств на Фонд регионального развития мы хотим сделать акцент на инфраструктурные проекты на селе, что обязательно надо сделать», - отметил он.

Также Яценюк отметил, что Кабмин готов включить в законопроект пункт о сокращении зарплат чиновников.

«Прошу проголосовать, а 15 февраля мы вместе дадим стране новый бюджет», - сказал Яценюк.

Глава правительства также подчеркнул, что с 7 января Кабинет министров начнет работу с международными кредиторами относительно закона о Государственном бюджете.