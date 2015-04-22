20 мая проведут парламентские слушания о военно-медицинской доктрине Украины
14:49, 22 апреля 2015Страна
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Верховная Рада Украины приняла постановление “О проведении парламентских слушаний на тему: “О военно-медицинской доктрине Украины” (2115)
ВР планирует провести 20 мая парламентские слушания о военно-медицинской доктрине Украины /
Фото: УНИАН
Верховная Рада Украины приняла постановление “О проведении парламентских слушаний на тему: “О военно-медицинской доктрине Украины” (2115).
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 246 народных депутатов.
Согласно постановлению, слушания будут проведены 20 мая с.г.
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