20 мая проведут парламентские слушания о военно-медицинской доктрине Украины

14:49, 22 апреля 2015
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Верховная Рада Украины приняла постановление “О проведении парламентских слушаний на тему: “О военно-медицинской доктрине Украины” (2115)

ВР планирует провести 20 мая парламентские слушания о военно-медицинской доктрине Украины / Фото: УНИАН

Верховная Рада Украины приняла постановление “О проведении парламентских слушаний на тему: “О военно-медицинской доктрине Украины” (2115).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 246 народных депутатов.

Согласно постановлению, слушания будут проведены 20 мая с.г.

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