На лечении в медицинских учреждениях находятся около 1,5 тыс. бойцов АТО

На лечении в медицинских учреждениях находятся около 1,5 тыс. раненых бойцов АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины Андрей Верба на пресс-конференции в Киеве.

«В лечебных учреждениях на сегодняшний день мы имеем возможность разместить одновременно 6 тыс. 100 пациентов», - сказал он.

«На вчерашний день у нас находились на лечении около 1,5 тыс. раненых», - заявил Верба.

«В течение последних недель были минимальные безвозвратные санитарные потери (погибшие, пропавшие без вести, взяты в плен или умершие от ран военнослужащие - УНИАН) и уменьшено количество санитарных потерь (раненые бойцы - УНИАН)», - отметил он.

По словам Вербы, «больше всего санитарных потерь было в июле-августе 2014 года, в декабре 2014 года и в результате событий февраля 2015 года».