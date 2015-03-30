На оккупированных территориях Донбасса не хватает самых необходимых продуктов питания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Наталья Харченко в ходе круглого стола «Гуманитарная карта Донбасса: потребности местных жителей и переселенцев», инициированного Гуманитарным штабом Рината Ахметова.

По ее словам, потребность в базовых продуктах остается очень высокой.

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«Что касается обеспечения продовольственных продуктов на оккупированных боевиками территориях Украины, то ситуация остается стабильно сложной. Наиболее востребованы крупы, растительное масло, сахар, свежее мясо, свежие молочные продукты. По некоторым продуктам мы видим снижение потребности, в первую очередь это касается консервов, сгущенки. И наоборот очень востребованы, очень нужны свежие продукты. В некоторых городах есть проблемы с хлебом. В городах, где ведутся боевые действия, есть острая проблема с водой», - сказала Харченко.

Она также подчеркнула, что в оккупированных городах, кроме дефицита, цены на продовольственные продукты довольно высокие. «Из-за продуктовой блокады цены выросли в разы», - сказала Харченко.

В свою очередь Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова, отметила, что данные исследования свидетельствуют, что Штаб Рината Ахметова выбрал правильную стратегию, сосредоточившись на доставке мирным жителям Донбасса продуктов питания.

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«Донбасс находится в изоляции. Ассортимент продуктов стал заметно меньше, цены на продукты взлетели, поставщики переориентируются на Россию, старики и дети еще больше нуждаются в помощи. Есть огромный дефицит лекарств. За первые три месяца раздали на Донбассе более 1 млн. продуктовых наборов. Это более 13 тысяч тонн продуктов. Количество людей ежемесячно получающих помощь от штаба приближается к 400 тысячам в месяц. Всего с начала работы штаба выдано 2 млн 350 тысяч продуктовых наборов. Гуманитарный штаб оказал помощь 855 тысячам человек», - отметила Филь.

Гуманитарная карта ситуации и потребностей Донецкой и Луганской областей была разработана по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова. В основе карты - данные социологического исследования КМИС, проведенного в марте 2015 года. Ключевой аспект нового исследования - оценка потребностей жителей Донбасса в динамике (предыдущие исследования проводились в сентябре, октябре, ноябре и декабре 2014 г.), а также потребности переселенцев внутри Донбасса.

В опросах, проведенных с октября 2014 г. по март 2015 г., изучались текущие потребности населения в продуктах питания, медикаментах и непродовольственных товарах, ситуации с работой медицинских, образовательных учреждений, коммуникаций.