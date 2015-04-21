Более 30 тыс. детей и членов семей участников АТО получили психологическую помощь

Более 30 тыс. детей и членов семей участников АТО получили или продолжают получать помощь от работников службы системы образования по оказанию социально-педагогической и психологической помощи пострадавшим в результате оккупации Крыма и Севастополя и боевых действий на востоке Украины.

Об этом на пресс-конференции УНИАН сообщил директор Украинского научно-методического центра практической психологии и социальной работы Национальной академии педагогических наук Украины Виталий Панок.

«Общая численность лиц, которые получили или продолжают получать помощь от работников психологической службы, составляет 214,2 тысяч человек. В том числе 8757 лицам помощь оказывалась на волонтерских началах», - отметил он.

По его словам, к работе в военкоматах привлечено 747 специалистов службы. Из них 696 - практические психологи и 51 социальный педагог.

«При определении объемов работы по оказанию помощи пострадавшим в качестве основного показателя было взято количество людей, которым оказывалась или оказывается помощь (клиенты). Наибольшее количество клиентов - это воспитанники, ученики, студенты, которые обучаются в учебных заведениях и были переселены из других регионов страны. Их количество составляет более 74 тысяч человек», - отметил Панок.

Также, по его словам, к сотрудникам службы обратилось более 41 тыс. родителей и членов семей переселенных детей.

Кроме того, около 31 тысячи детей и членов семей участников АТО получили или продолжают получать психологическую и социально-педагогическую помощь от работников службы.

«Работники психологической службы системы образования работают с населением в зоне боевых действий или в непосредственной близости к ним (Донецкая и Луганская область). Часто помощь оказывается детям и взрослым, которые проживают по разные стороны линии разграничения на Донбассе. Количество таких специфических клиентов составляло на момент исследования почти 23 тысячи человек. Эту работу выполняли и выполняют 465 специалистов, часто подвергаясь личной опасности», - отметил Панок.

Он отметил, что наиболее распространенные виды помощи, которую оказывают сотрудники психологической службы: индивидуальное и групповое обследование детей и взрослых; индивидуальное и групповое консультирование; индивидуальная и групповая психотерапия; психологическая коррекция негативных эмоциональных состояний, страхов; адаптация к новым условиям проживания и обучения; групповые интерактивные занятия, тренинги; налаживание системы коммуникаций с органами социальной защиты, волонтерами, учреждениями здравоохранения, воинскими частями, местными администрациями.