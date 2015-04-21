Работники бригад скорой помощи будут получать надбавки

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 251 из 328 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено установить, что работникам системы экстренной медицинской помощи, в том числе работникам бригад экстренной (скорой) медицинской помощи (врач, фельдшер, медицинская сестра, водитель) выплачивается надбавка за особый характер труда в размере до 20% должностного оклада (с повышениями), надбавка за особые условия труда в размере до 20% должностного оклада (с повышениями), материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов в размере одного должностного оклада в год на основании решения руководителя учреждения здравоохранения, а руководителям учреждений здравоохранения - по решению руководителя органа высшего уровня в пределах фонда заработной платы, утвержденного в сметах.

Указанные надбавки выплачиваются работникам системы экстренной медицинской помощи, в том числе работникам бригад экстренной (скорой) медицинской помощи ежемесячно за фактически отработанное время по основному месту работы, а также тем, кто работает по совместительству.