Екатерина Ющенко и Лора Буш встретились с активистами движения по противодействию раку молочной железы

Первая леди США Лора БУШ и супруга Президента Украины Екатерина ЮЩЕНКО провели встречу с активистами движения по противодействию раку молочной железы и женщинами, которые преодолели эту болезнь.

Как передает корреспондент УНИАН, во встрече также приняла участие жена посла США в Украине Дебора ТЕЙЛОР, директор Департамента медицинских программ фонда «Украина 3000» Вера ПАВЛЮК и активисты движения по противодействию раку молочной железы.

Участники встречи констатировали, что женщины в Украине сталкиваются с рядом больших проблем, связанных с ранней диагностикой и лечением рака молочной железы, поскольку стоимость маммографии высокая и доступ к ней ограничен.

Согласно данным Национального канцер-реестра Украины, уровень заболеваемости раком молочной железы составляет 33,8 на 100 тысяч женщин в год, а уровень смертности – 16,3 на 100 женщин, то есть уровень смертности составляет почти 49%.

Активисты движения рассказали, как они проводят разъяснительную работу с пациентами относительно вариантов обследования и лечения болезни.