Чем полезен йогурт для здоровья

Йогурт – один из самых популярных кисломолочных продуктов на сегодняшний день. А все потому, что кроме своих вкусовых качеств, этот продукт так же оказывает благотворное влияние на здоровье человека. Сегодня мы расскажем, чем полезен йогурт и почему его нужно регулярно употреблять в пищу.

Польза йогурта заключается не только в его составе, но и влиянии на ключевые процессы организма, пишет sunny7.ua. Довольно часто этот продукт приравнивают к лекарству проблем пищеварительной системы, а так же используют в качестве обязательного компонента диетического питания.

Чем полезен йогурт

1. Йогурт – богатый источник белка, кальция, калия и витамина В. Именно поэтому он полезен для костей, сердца и сосудов. Так, в среднем, в стакане йогурта содержится около 8 грамм белка и 400 миллиграмм кальция.

2. Йогурт – средство номер один в лечении дисбактериоза, так как содержит в своем составе полезные для организма бактерии. К тому же, йогурт не содержит чистой лактозы, а поэтому может быть достойной заменой молока для людей, которые страдают непереносимостью лактозы.

3. Рассуждая о том, чем полезен йогурт, нельзя не упомянуть его эффективность в снижении веса и нормализации пищеварения. Благодаря своей высокой питательной ценности и низкой калорийности йогурт – просто незаменим в диетическом меню каждого человека. Он прекрасно утоляет голод, улучшает метаболизм и снабжает наш организм полезными веществами.

4. Польза йогурта так же заключается в его противовоспалительных свойствах, которые помогают очищать кожу и бороться с инфекцией. А все из-за того, что в йогурте содержится достаточно большое количество цинка.

Теперь вы знаете, чем полезен йогурт для нашего здоровья и фигуры. Эти основные факты о пользе йогурта являются ярким аргументом того, что этот продукт должен быть обязательной составляющей меню каждого человека.