При ранней диагностике 95% пациентов с меланомой вылечиваются - медики

24 апреля в Украине пройдет день борьбы с меланомой.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил главный дерматовенеролог Министерства здравоохранения Украины Виктор Степаненко.

«24 апреля, при поддержке Минздрава, во всех областных, районных дерматологических учреждениях Украины будут проводиться бесплатные осмотры на предмет выявления различных новообразований на коже. Все соответствующие учреждения обеспечены дерматоскопами, что позволяет предварительно выявлять наличие злокачественности или доброкачественности соответствующих опухолей. Но окончательный диагноз «меланома» или «рак кожи» устанавливается только патогистологически в соответствующих лабораториях», - сказал Степаненко.

По его словам, этот день проводится в Украине с 2009 года, в соответствии с протоколом о присоединении Украины к Всемирной программе «Евромеланома», участниками которой являются более 20 стран Европы.

«По данным ВОЗ, в мире растут показатели злокачественных новообразований кожи. Обусловлено это различными факторами, в числе которых, прежде всего, рост интенсивности естественного ультрафиолетового облучения, бесконтрольное использование искусственного ультрафиолетового облучения в медицинской и косметологической практике и определенными врожденными факторами», - сказал главный дерматолог.

Медик подчеркнул, что украинцы не достаточно владеют информацией о вредном влиянии чрезмерного солнечного облучения на развитие злокачественных заболеваний кожи.

«В преддверии летнего сезона необходимо помнить о дозированном солнечном облучении. Необходимо своевременно обращаться к врачам-дерматологам, если на коже есть новообразования, в частности, пигментные невусы. Меланома является чрезвычайно злокачественной, имеет молниеносное течение», - подчеркнул Степаненко.

Он подчеркнул, что в странах Европы проблема меланомы решается на основе ранней диагностики с последующим лечением.

«Это позволяет достичь излечения в 95% случаев. В большинстве стран мира диагностика и лечение злокачественных опухолей является компетенцией дерматологов (от диагностики до лечения онкологических болезней). Дерматологическая служба Украины еще не готова к полному циклу курации больных с опухолями кожи. На сегодняшний день в большинстве дерматологических учреждений, диспансеров отсутствуют возможности для аппаратной и цистологической диагностики опухолей кожи. Тем более для хирургической и лучевой терапии», - отметил Степаненко.

По его словам, смертность в Украине по причине меланомы достигает 95%.

«Если сравнить с европейскими странами, так там смертность - около 5%. Такая разница обусловлена своевременной ранней диагностикой», - сказал Степаненко.

Старший научный сотрудник отделения опухолей кожи и мягких тканей Национального института рака Мария Кукушкина отметила, что согласно последним данным канцер-реестра за 2013 год в Украине было зарегистрировано почти 3,5 тысячи случаев меланомы.

«По сравнению с данными 30-летней давности показатели заболеваемости меланомой кожи возросли втрое. Причины роста связаны с инсоляцией, необдуманным использованием искусственного и естественного ультрафиолета. Рост заболеваемости связан, в частности, и с ранним выявлением рака кожи. Все больше врачей могут диагностировать это заболевание на ранней стадии благодаря, в частности, внедрению, такого метода, как дерматоскопия. С другой стороны, все больше пациентов узнают о том, что есть такое заболевание, о признаках злокачественности», - сказала Кукушкина.

Она также проинформировала, что в Украине показатели заболеваемости меланомой - 7 человек на сто тысяч, в то же время в Австралии и Новой Зеландии заболеваемость значительно выше - около 50 человек на сто тысяч, в Скандинавских странах - 15-16 на сто тысяч населения.

«Но, к сожалению, в нашей стране толщина меланомы (а именно она определяет стадию заболевания) значительно выше, чем в этих странах. Там пациенты в основном обращаются по поводу тонких меланом. Там очень развиты программы по информированию населения. Почти каждый житель знает о признаках злокачественности родинок и знает в каких случаях надо бежать к врачу, когда обнаружил изменения в родинке», - сказала врач.

Медик подчеркнула, что выживаемость при меланоме зависит от стадии заболевания, при которой начато лечение.

«Если мы говорим о первой А стадии заболевания (тонких меланом толщиной до 1 мм), тогда выживаемость пациента в Украине, как и в цивилизованных странах, - 95-98%. На 3-й стадии выживаемость пациентов около 60%, и даже при 4 - стадии является незначительное количество пациентов (около 5%), которые переживают 5-летнюю черту. Это очень важно. Пациенты с меланомой должны знать, что врачи рядом, и будут бороться за них столько, сколько нужно. Даже, если у пациента 3-я и 4-и стадия, у него есть шанс на то, чтобы эту болезнь преодолеть и надо за него бороться», - подчеркнула Кукушкина.

Врач также акцентировала внимание на основных признаках меланомы, а также призвала не бояться обращаться к врачам-онкологам.

«Если у пациента есть родинка и есть признаки изменения этой родинки, в частности возникновение асимметрии, диаметр родинки свыше 6 мм, изменение цвета - как в сторону потемнения, так и в сторону посветления, если есть изменение краев (неровные), нужно обратиться, беспокоит зуд, выделения - или крови или прозрачной жидкости. С такой родинкой необходимо обратиться к врачу. Симптомы оцениваются в комплексе. При подозрении на злокачественность, пациента обязательно направят к онкологу», - подчеркнула медик.