Новые данные о механизме распространения меланомы

Из-за быстрого и агрессивного прогрессирования опухолевого процесса, меланома сложно поддается лечению. Перемещаясь со скоростью до миллиметра в день, клетки в течение нескольких недель способны распространиться по всему организму.

Ученые под руководством Роберта Инсолла (Robert Insall) выяснили, что хемотаксическим сигналом к перемещению раковых клеток и дальнейшему метастазированию является градиент лизофосфатидиловой кислоты (LPA). Эта молекула относится к липидам. Авторы провели ряд экспериментов на клеточных линиях и мышах, с моделированной опухолью, и выяснили, что градиент LPA необходим для миграции клеток.

При культивировании клетки меланомы мигрировали друг от друга даже при исходно гомогенной среде. Было показано, что это движение обусловлено неким положительным хемотаксисом, а не хеморепульсией (понятие, противоположное хемотаксису) и не контактным ингибированием. Основным хемоаттрактантом оказалась лизофосфатидиловая кислота, раковые клетки поглощали ее из своего окружения, после чего перемещались туда, где концентрация молекул LPA была выше. Факторы роста, которые нередко являются хемоаттрактантами для опухолей, только усиливали действие LPA, а сами по себе не влияли на передвижение клеток.

Исследователи полагают, что полученные ими данные о распространении меланомы и значении LPA для этого процесса, могут оказаться полезны при разработке эффективных методов лечения этого заболевания.

Для того чтобы снизить риск развития меланомы, авторы призывают уменьшить опасное влияние солнца на организм. Стоит использовать солнцезащитные кремы и стараться избегать длительного нахождения под прямыми солнечными лучами.

http://www.remedium.ru/news/all/detail.php?ID=63668