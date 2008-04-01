Американские кардиологи отменили дыхание «рот в рот» при остановке сердца

Быстрые интенсивные надавливания грудной клетки являются оптимальным методом сердечно-легочной реанимации при внезапной остановке сердца у взрослых. Согласно новым рекомендациям Американской кардиологической ассоциации, проводить дыхание «рот в рот» необязательно.

При внезапной потере сознания и остановке сердца у взрослого человека очевидцам необходимо сделать две вещи: набрать телефон службы спасения и начать быстрые интенсивные надавливания на середину грудной клетки пострадавшего, сообщил один из авторов новых рекомендаций, профессор Университета Огайо Майкл Сейр (Michael Sayre). Он отметил, что дыхание «рот в рот» не проводится, а непрямой массаж сердца – желательно 100 надавливаний в минуту - должен быть непрерывным вплоть до приезда скорой помощи.

Специалисты подчеркнули, что отказ от дыхания «рот в рот» касается лишь взрослых людей с внезапной остановкой сердца. У детей, а также в случае утопления или передозировки наркотиков по-прежнему рекомендуется чередовать искусственное дыхание с непрямым массажем сердца.

Новые рекомендации Американской кардиологической ассоциации были приняты после анализа результатов трех исследований, проведенных в прошлом году. Выяснилось, что непрерывный массаж сердца ничуть не уступает традиционному методу искусственно-легочной реанимации. По словам специалистов, в первые минуты после остановки сердца необходимости в искусственном дыхании нет, так как кровь пострадавшего все еще насыщена кислородом. Гораздо важнее максимально быстро восстановить кровоток с помощью надавливаний грудной клетки, не прерываясь на дыхание «рот в рот», считают реаниматологи.

Только в США около 310 тысяч человек ежегодно умирают от внезапной остановки сердца. По статистике, в случае если приступ происходит вне стен больницы, шанс на выживание составляет примерно 6%. При быстром и правильном проведении реанимации вероятность выживания удваивается или даже утраивается, утверждают ученые. Отказ от неприятной для многих людей техники дыхания «рот в рот» облегчит проведение реанимации, и вероятно, приведет к тому, что больные станут чаще получать первую помощь на улицах, надеются специалисты.

medportal.ru