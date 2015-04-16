За сутки в зоне АТО ранены шесть украинских военных

12:46, 16 апреля 2015
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Об этом сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве

Раненый в госпитале / Фото: УНИАН

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции ранены шесть украинских военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, за сутки в зоне АТО на востоке Украины в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, 6 бойцов получили ранения.

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