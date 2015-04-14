За сутки в зоне АТО 12 украинских военнослужащих получили ранения
14:53, 14 апреля 2015Страна
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Об этом сообщил спикер штаба АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве
За сутки в зоне АТО погибли 6 украинских военнослужащих и 12 получили ранения / Фото: УНИАН
За сутки в зоне АТО погибли 6 украинских военнослужащих и 12 получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер штаба АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
По его словам, за минувшие сутки в зоне АТО на востоке Украины в ходе боевых столкновений погибли 6 украинских военнослужащих и 12 получили ранения.
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