За сутки в зоне АТО 12 украинских военнослужащих получили ранения

14:53, 14 апреля 2015
Страна
53

Об этом сообщил спикер штаба АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве

За сутки в зоне АТО погибли 6 украинских военнослужащих и 12 получили ранения / Фото: УНИАН

За сутки в зоне АТО погибли 6 украинских военнослужащих и 12 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер штаба АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, за минувшие сутки в зоне АТО на востоке Украины в ходе боевых столкновений погибли 6 украинских военнослужащих и 12 получили ранения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter