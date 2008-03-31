“Состояние эндокринологической службы Украины: проблемные вопросы и пути их решения”

В г. Харьков, 3-4 апреля состоится научно-практическая конференция “Состояние эндокринологической службы Украины: проблемные вопросы и пути их решения” Организаторы: Государственное учреждение “Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я.Данилевского АМН Украины”. 61002, Харьков, ул. Артема, 10. т/ф (057) 700-45-38, 700-45-42. Государственное учреждение “Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комисаренко" АМН Украины. 01114, Киев, ул. Вышгородская, 69. тел. (044) 430-36-94. Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей. 02175, Киев, Харьковское шоссе, 121. т/ф (044) 560-75-46 Приглашены к участию: представители Минздрава АМН Украины, научно-исследовательских учреждений, профильных кафедр высших учебных заведений, медики, студенты, молодые ученые; представители СМИ, общественных организаций

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