Штаб Ахметова оплатил лечение горнякам, пострадавшим при аварии на шахте им.Засядько

Роман Новиков – один из пострадавших при аварии на шахте им. А.Ф. Засядько в Донецке 4 марта. Мужчина получил тяжелейшее отравление угарным газом и угольной пылью. Потом проходил интенсивное лечение в больнице профзаболеваний. О том, как чувствует Роман себя сейчас и о планах семьи на будущее рассказала супруга горняка, Татьяна.

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Больше 10 лет Таня провожает мужа на работу с молитвой. Участь всех шахтерских жен. «А после выезда на поверхность у мужа «повинность» - звонок мне, - делится женщина. – Он иногда посмеивается надо мной, но понимает, что волнуюсь. И всегда звонит».

«Повинность» Романа не была исполнена 4 марта. О том, что во время его смены взорвался метан, Татьяна узнала от знакомых, которые тоже работают на шахте. Через несколько часов была там. И ждала. Кажется, целую вечность.

«Я не хочу вспоминать, что чувствовала тогда. Как завороженная думала: «Он жив!» и «Что я скажу детям?», - дрожащим голосом рассказывает Таня. – А потом увидела его в списке пострадавших. Но живого!».

Сейчас Роман находится дома на реабилитации. Голова кружится уже реже. Организм справился с тяжелейшим отравлением угарным газом. Раз в две недели ему необходимо проходить обследование в больнице профзаболеваний. Обеспечение медикаментами и выплату финансовой помощи всем пострадавшим горнякам взял на себя Гуманитарный штаб Рината Ахметова. Для многих из них реабилитация затянется на долгие месяцы. «Нас помощь Рината Леонидовича на лечение буквально спасла от голода, - говорит Таня. – Зарплата мужа – единственный источник дохода на семью из пяти человек. Запасов никаких. Своими силами Рому на ноги мы бы точно не поставили. Спасибо, что не оставили в беде!».

К счастью, Роман был далеко от эпицентра взрыва. Это все подробности аварии, которые знает его жена. Больше он рассказывать не хочет. Больно. За тех, кто не вернулся со смены. «Ведь это не первая авария за время его работы. 7 лет назад, когда на шахте погибло много людей, он успел выехать на поверхность за несколько минут до взрыва. Беда обошла нас стороной. А на этот раз зацепило, - вспоминает Татьяна. – Тогда он уволился. Мы настояли всей семьей. А несколько месяцев назад снова вернулся на шахту, чтобы кормить семью».

Тому, что папа теперь все время дома рады трое сорванцов. Катя, Ваня и годовалая Олеся – главное сокровище супругов. Ради них папа готов достать звездочку с неба и каждый день не видеть солнце, рискуя жизнью под землей.

«Вернется ли муж снова на шахту? Мы оба много об этом думаем. И пока не можем принять решение», - говорит Татьяна. – В той очень сложной ситуации, в которой мы сейчас живем из-за войны, любую работу не хотелось бы терять. А у нас трое детей, и нужно как-то выживать. Но я так устала вздрагивать от телефонных звонков, когда муж на смене, под землей. Устала бояться. У нас сложный выбор между покоем и возможностью выжить».