Штаб Ахметова перечислил помощь семьям погибших шахтеров

По поручению Рината Ахметова, членам семей 34 погибших горняков выплатят по 100 тысяч гривен.

Об этом УНИАН сообщили в Гуманитарном штабе Ахметова.

Помощь в общем размере 225 тысяч гривен получат 16 пострадавших, размер помощи варьируется от степени полученных травм.

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«К сожалению, вопрос освобождения от налогов на уровне правительства Украины так и не решен. По поручению Рината Ахметова, Гуманитарный штаб увеличит сумму выплат таким образом, чтобы люди могли получить запланированную помощь и не пострадали в результате ее налогообложения. Эти семьи потеряли кормильцев, для них сейчас очень важна материальная поддержка, поэтому мы не будем ждать решения проблемы с освобождением помощи от налогов со стороны Кабинета министров», - рассказала Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

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Благотворительный фонд Рината Ахметова уже много лет оказывает помощь погибшим и пострадавшим шахтерам. И первая шахта, получившая эту помощь, была именно шахта им. Засядько. В августе 2006 года на этой шахте произошла авария, в ходе которой погибли 26 человек. С тех пор в рамках программы «Помощь в чрезвычайных ситуациях» фонд поддержал 11 шахт Донбасса - в Донецке, Дзержинске, Макеевке, Краснодоне, Красном Лимане. В общей сложности материальная помощь погибшим шахтерам составила более 20 миллионов гривен.