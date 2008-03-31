В Полтавской области фармпредприятие незаконно изготовило “Фармасепт”

По материалам Главного Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины и УБОП ГУМВД Украины в Полтавской области Следственным управлением ГУМВС Украины возбуждены 5 уголовных дел в отношении начальника цеха изготовления лекарственных средств одного из государственных предприятий в Полтавской области, кладовщика этого цеха и заведующего спиртохранилищем указанного ГП.

Как сообщили УНИАН пресс-службе ГУБОП МВД Украины, дела возбуждены по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191-2 (мошенничество), ч.2 ст.364-2 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Оперативники установили, что указанные лица осуществили неучтенное изготовление и разворовывание лекарственного средства «Фармасепт» в количестве 145 397 флаконов по 100 мл, по цене 2,70 грн. на общую сумму около 400 тысяч гривен. Злоумышленники вывезли со склада государственного предприятия лекарства, которые были оформлены по документам фиктивного общества, якобы расположенного в Киеве. При дальнейшем расследовании работники УБОП выяснили, что лекарственное средство «Фармасепт» было реализовано одной из фармацептичних компаний, деньги за товар были переведены безналично на счет фиктивно созданного общества.

Таким образом, работники ГП путем злоупотребления служебным положением нанесли государству материальный ущерб на сумму почти 1 млн. 200 тысяч гривен.

В отношении начальника и кладовщика цеха по изготовлению лекарственных средств ГП избрана мера пресечения – подписка о невыезде, заведующий спиртохранилищем арестован.