Запорожская мэрия будет развивать семейную медицину

Запорожская мэрия направит на развитие семейной медицины 5 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской мэрии, "исполком Запорожского горсовета утвердил программу расширения оказания первичной медицинской помощи на основе общей практики семейной медицины на 2008-20011 годы, в рамках которой предусмотрено вложить в развитие семейной медицины 5 миллионов гривен".

Причины принятия решения о расширении сети амбулаторий семейного врача - рост обращений в подобные учреждения и несоответствие ныне существующей сети европейским стандартам.

"В нашем городе всего 10% жителей отдаленных районов пользуются услугами амбулаторий семейного врача. Сегодня на базе 8-ми лечебно-профилактических учреждений работает 5 амбулаторий семейного врача и 4 отделения общей практики. За последние три года количество обращений в них выросло на 20%. В 2008 году в Запорожье будут открыты 8 участков, 2 отделения и 3 амбулатории "общей практики - семейной медицины". За три года запорожцы должны догнать Европу, где услугами семейной медицины пользуется 85% населения", - сообщили в мэрии, отметив, что утвердив программу развития практики семейной медицины, исполком городского совета планирует проводить поэтапную реструктуризацию амбулаторных и поликлинических подразделений, обеспечивая их необходимой диагностической аппаратурой, средствами связи и транспорта.