В Донецкой области за январь 2008 года населения уменьшилось на 5 тысяч

В Донецкой области в течение января 2008 года численность наличного населения области сократилась на 5,1 тыс. человек и на 1 февраля 2008 года составила 4 млн. 533 тыс. 800 человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном облуправлении статистики, число родившихся в январе 2008 года возросло по сравнению с январем 2007 года на 13,8% и составило 3,7 тысячи. Коэффициент рождаемости увеличился с 8,4 до 9,7 младенцев на 1000 жителей области. Одновременно еще больше возросла смертность. В январе 2008 года умерло 8,9 тыс. человек, что больше по сравнению с январем 2007 года на 17,5% и в 2,4 раза больше, чем родилось.

В облуправлении статистики также отметили, что миграционное сальдо в январе 2008 года, в отличие от 2007 года, было положительным: в область прибыло на постоянное место жительства 1,1 тыс. человек, что больше выехавших на 0,1 тысячи, или на 8,6%. Одновременно, по сравнению с январем 2007, сократилась численность и прибывших - на 6,2%, и выехавших - на 15,1%.