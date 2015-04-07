Военнослужащие в зоне АТО получили более тысячи аптечек украинского производства

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, аптечки переданы в рамках совместной работы Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины с благотворительными фондами «Крылья Феникса» и «Спасаем жизнь вместе».

Как отметил начальник медицинской службы одного из секторов, все полученные индивидуальные медицинские аптечки распределены по воинским частям и подразделениям. В настоящее время происходит замена поврежденных или использованных при выполнении боевых задач медицинских аптечек.

Необходимо отметить, что данные аптечки укомплектованы необходимыми препаратами для оказания первой медицинской помощи в условиях боевых действий.

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны Украины истратит около 52 млн грн на закупку индивидуальных аптечек, которые завезут бойцам в зону АТО до конца мая.