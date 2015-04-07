В регионах Украины на учете находится свыше 1,2 млн переселенцев - Минсоцполитики
09:00, 07 апреля 2015Страна
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В регионах Украины по состоянию на 6 апреля взято на учет 1 млн 213 тыс. 011 переселенцев, или 892 тыс. 161 семья, из Донбасса и Крыма
329 тыс. 303 семьи обратились за назначением денежной помощи, 297 тыс. 642 из них такую помощь назначена
УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.
При этом 329 тыс. 303 семьи обратились за назначением пособия, 297 тыс. 642 из них такая помощь назначена, говорится в сообщении.
Всего же получателям перечислено 890,1 млн грн, отметили в Минсоцполитики.
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