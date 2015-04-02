Минздрав комментирует ситуацию по обеспечению препаратами для лечения редких заболеваний

Как сообщили УНИАН в Минздраве, в наличии есть более 12,4 млн. единиц факторов крови, в т.ч. VIII фактор и фактор IX (плазменные, рекомбинатные), фактор Вилебранта и другие. Меньше всего обеспечены фактором ВиллаТ, поскольку он был закуплен только в декабре, его поставки должны состояться в течение 180 дней (не позднее июня 2015 года), но Минздрав Украины работает над тем, чтобы данное лекарственное средство было доставлено как можно скорее. Больше всего запасов препаратов крови в НДСБ «ОХМАТДЕТ». Именно оттуда происходит их перераспределение в случае необходимости. Острые необходимости (травмы, операции) для больных гемофилией детей обеспечиваются из местных бюджетов.

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Обеспечение больных фенилкетонурией на сегодня составляет более 38 тысяч грамм белка для детей от 5 месяцев до 3 лет. Однако, распределение этих препаратов неравномерное, поэтому Минздрав Украины пытается выровнять эту диспропорцию, обратившись к бездефицитных областей с просьбой передать препараты в те регионы, в которых лекарств не хватает.

Для обеспечения больных на муковисцедоз МОЗ Украины обратилось к международным организациям и производителям лекарств с просьбой предоставить гуманитарную помощь.

«Для того, чтобы подобные ситуации не повторялись из года в год, мы в этом году меняем подход к планированию государственных программ и проведения государственных закупок, в том числе относительно определения потребностей и планирования ресурсов. Чтобы справиться с текущими проблемами, мы используем различные инструменты: гуманитарную помощь от международных организаций и оперативное перераспределение между регионами», - заявил министр здравоохранения Александр Квиташвили.

«Уже в ближайшем будущем общество обязательно почувствует положительный результат. Более того, сегодняшние изменения заложат надежный фундамент для бесперебойного обеспечения лекарствами тяжелобольных на долгие годы», - заверил министр.