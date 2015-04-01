Минздрав и ЮНИСЕФ будут фиксировать смерти детей, которые подорвались на минах в зоне АТО

Как сообщили УНИАН в ЮНИСЕФ Украина, мины, которые не разорвались и взрывчатые предметы забирают все больше жизней в результате конфликта на востоке Украины. Начиная с марта 2014 года, по крайней мере 109 детей получили тяжелые ранения и 42 убиты в результате столкновения с минами и взрывчатыми предметами, которые остались после боевых действий в Донецкой и Луганской областях.

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Министерство здравоохранения Украины совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) вводит систему мониторинга смертельных случаев и ранений среди детей из-за мин и взрывных предметов на востоке Украины. Эта информация будет использоваться для разработки образовательных мероприятий, направленных на снижение риска травм среди детей в Донецкой и Луганской областях.

«Мы сочувствуем родителям дети, которых погибли и получили тяжелые ранения из-за мин и взрывчатых предметов в восточных областях Украины. Недостаток информации об опасности мин и взрывчатых предметов ставит под риск жизни детей и семей вынужденных переселенцев, которые возвращаются в местные общины на неочищенные от мин территории,» отметил министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили.

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По состоянию на конец марта 2015 года, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины изъяла 33 717 взрывоопасных предметов в Донецкой и Луганской областях. Только за одни сутки Служба изымает в среднем от 21 до 36 боеприпасов.

В сентябре прошлого года ЮНИСЕФ совместно с партнерами, представили первый этап информационной кампании об опасности мин и взрывчатых предметов, в ходе которой 200 000 детей получили образовательно-информационные материалы: было напечатано и распространено 600 000 информационных листовок для детей и взрослых, 20 000 плакатов получили школы. Министерство образования и науки подготовило и издало Методические рекомендации для учителей по особенностям общения с детьми о рисках и опасности взрывных устройств.

«Любознательность детей не знает границ. Самое надежное оружие в борьбе с растущим количеством несчастных случаев от мин - это осведомленность. Мы хотим, чтобы каждый ребенок, проживающий в Украине, знала, как надо обращаться с взрывоопасными устройствами и обходила опасные места на территориях, пострадавших во время конфликта», - отметила Джованна Барберис, глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине.

Накануне 4 апреля, Международного дня противоминной безопасности, ЮНИСЕФ и партнеры начали второй этап образовательных мероприятий с минной безопасности на территориях, пострадавших от конфликта, чтобы обеспечить 500 000 детей и их семей важной информацией о рисках, связанных с минами и взрывчаткой. В рамках кампании ЮНИСЕФ вместе с Датской группой разминирования (Danish Demining Group) проведет исследования, тренинги для 100 учителей и школьных психологов по повышению уровня минной безопасности и распространит информацию через СМИ, онлайн-платформ и социальных сетей.

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Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) является мировым лидером по защите прав и интересов детей. Фонд работает в более 190 странах мира ради защиты и поддержки детей с момента их рождения и до начала взрослой жизни. Программы Фонда финансируются из добровольных взносов физических лиц, компаний, учреждений и правительств. Представительство Фонда в Украине открыто в 1997 году. Больше информации: www.unicef.org/ukraine.